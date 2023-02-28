جزر القمر تصنف الحوثيين وحزب الله والإخوان منظمات إرهابية

البلاد- وكالات

أصدرت وزارة الداخلية في جمهورية جزر القمر اليوم الثلاثاء قرارا يقضي بتصنيف ميليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن كتنظيم إرهابي.

وذكرت صحيفة الوطن القمرية أن وزارة الداخلية في جمهورية جزر القمر أصدرت اليوم قرارا بالكيانات التي تعتبرها الدولة القمرية ككيانات إرهابية بشكل رسمي.

واوضحت الصحيفة أن القائمة التي أعلنت عنها الوزارة تضمنت 69 كيانا إرهابيا في عدة دول عربية وأفريقيةوفي مقدمة تلك الكيانات ميليشيا الحوثي في اليمن

وأضافت :كما صنفت حكومة جزر القمر التنظيم الدولي للاخوان ضمن قائمة الجماعات الإرهابية، إضافة الى بوكو حرام وتنظيم الشباب في الصومال، وجميع الهياكل المرتبطة بحركة حزب الله اللبناني.

وجددت الداخلية القمرية، تأكيدها على احترام المبادئ التوجيهية للمنظمات الإقليمية والدولية، والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، وكذلك الشركاء الناشطون ضد الأنشطة غير المشروعة.

وأكد هذا القرار التزام حكومة “جزر القمر الاسهام في محاربة الارهاب بجميع أشكاله.