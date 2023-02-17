بعد مباراة مثيرة.. النصر يستعيد الصدارة بثنائية التعاون

جدة- محمود العوضي
تصوير- مشاري البجيدي- عبدالله الفهيدي
تمكن فريق النصر من استعادة صدارته لدوري روشن، بعد فوزه المثير 1/2 على ضيفه التعاون، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب مرسول بارك، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري روشن للمحترفين.
🎥 هدف النصر الأول
⚽️ عبدالرحمن غريب
#️⃣ #النصر_التعاون pic.twitter.com/AYC2qQDWdh
— دوري روشن السعودي (@SPL) February 17, 2023
🎥 هدف التعادل للتعاون
⚽️ ألفارو ميدران
#️⃣ #النصر_التعاون pic.twitter.com/sv0M4HUIoB
— دوري روشن السعودي (@SPL) February 17, 2023
🎥 هدف النصر الثاني
⚽️ عبدالله مادو
#️⃣ #النصر_التعاون pic.twitter.com/0l0OEKscoB
— دوري روشن السعودي (@SPL) February 17, 2023
تقدم عبدالرحمن غريب للنصر في الدقيقة 17 دقيقة، ثم أدرك التعاون التعادل في الدقيقة 47 بهدف سجله لاعبه ألفارو ميدران، وفي الشوط الثاني أحرز عبدالله مادو الهدف الثاني لمصلحة النصر في الدقيقة 78 من عمر المباراة.
بهذا الفوز، رفع فريق النصر رصيده إلى النقطة 40 متصدرًا جدول ترتيب دوري روشن، فيما توقف رصيد التعاون عند النقطة 30 في المركز الخامس.