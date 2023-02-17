الرياضة

بعد مباراة مثيرة.. النصر يستعيد الصدارة بثنائية التعاون

صحيفة البلادaccess_time27 / رجب / 1444 هـ      17 فبراير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي

تصوير- مشاري البجيدي- عبدالله الفهيدي

تمكن فريق النصر من استعادة صدارته لدوري روشن، بعد فوزه المثير 1/2 على ضيفه التعاون، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب مرسول بارك، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري روشن للمحترفين.

تقدم عبدالرحمن غريب للنصر في الدقيقة 17 دقيقة، ثم أدرك التعاون التعادل في الدقيقة 47 بهدف سجله لاعبه ألفارو ميدران، وفي الشوط الثاني أحرز عبدالله مادو الهدف الثاني لمصلحة النصر في الدقيقة 78 من عمر المباراة.

بهذا الفوز، رفع فريق النصر رصيده إلى النقطة 40 متصدرًا جدول ترتيب دوري روشن، فيما توقف رصيد التعاون عند النقطة 30 في المركز الخامس.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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