أمير المنطقة الشرقية يفتتح فندق “دانا ريحان من روتانا” في الدمام

الدمام: البلاد

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم الثلاثاء فندق “دانا ريحان من روتانا” بالدمام ، التابع لشركة روتانا، إحدى الشركات الرائدة في إدارة الفنادق في المنطقة .

واكد سموه ان المنطقة الشرقية تزخر بمواقع سياحية متعددة ،وتشهد حركة اقتصادية وسياحية وتنموية في شتى المجالات بفضل الله ثم بفضل ما توليه القيادة الحكيمة –ايدها الله- من رعاية واهتمام بالقطاع السياحي وتنميته، لافتاً سموه إلى ان قطاع الايواء السياحي من الفنادق وغيرها من القطاعات يحقق نموً عالياً ورافداً من روافد النجاح السياحي في المنطقة.

وأوضح الأستاذ ناصر النويس، رئيس مجلس إدارة شركة روتانا، إحدى الشركات الرائدة في إدارة الفنادق في المنطقة والتي تدير أكثر من 100 فندقاً في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، في كلمة ألقاها خلال حفل الافتتاح أن تدشين فندق دانا ريحان من روتانا رسميًّا يدعم مشاريع قطاع السياحة التي تطورها المملكة ضمن رؤية 2030، والتي تستهدف جذب 100 مليون زائر سنويًّا إلى المملكة بحلول عام 2030، ورفع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من 3% إلى 10%، مبينًا أن الفندق يواكب الازدهار بقطاع الضيافة السعودي، والنمو القوي للترفيه، والمؤتمرات والمعارض، مع خطط المملكة لتنويع مواردها الاقتصادية بعيدًا عن النفط وتزايد الإنفاق على السياحة، موضحًا أن الفندق يتميّز بموقع مثالي وحيوي على مسافة قريبة من كورنيش مدينة الدمام، ومراكز التسوق الشهيرة، والمعالم السياحية.

ورفع النويس الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية على افتتاح الفندق وعلى دعمه المتواصل لكل ما يخدم المنطقة ويساهم في تنشيط الحركة السياحية فيها .

من جهتها، أعربت شعاع كابيتال العربية السعودية عن سعادتها بافتتاح فندق دانا ريحان من روتانا، مؤكدة أنه يجسد الشراكة الاستراتيجية الفريدة التي تجمعها مع شركة روتانا التي تعد إحدى الشركات الأكثر ريادة في قطاع الفنادق على مستوى المنطقة، مشيرة إلى أن هذا الفندق هو الثالث الذي تم تدشينه بالشراكة مع روتانا، بعد فندق سنترو شاهين في جدة، وفندق سنترو واحة في الرياض.

من ناحيته، أوضح غاي هاتشينسون، الرئيس التنفيذي لشركة روتانا، أن افتتاح فندق دانا ريحان من روتانا، وهو الفندق الثامن للمجموعة في المملكة، يأتي ضمن خطط شركة روتانا الاستراتيجية الرامية للتوسع في المملكة العربية السعودية والطامحة لتشييد ستة فنادق جديدة على مدى الأربع السنوات القادمة، والتي ستضاعف عدد الغرف التي تديرها روتانا في المملكة إلى 6,000 غرفة.

ويتميز فندق دانا ريحان من روتانا بإقامة مترفة في 285 غرفة وجناحًا تتميز بفخامة التصميم العصري الأنيق، والديكورات الرائعة، والإطلالات الساحرة على الخليج العربي والمدينة، حيث يبرز الفندق رمزاً جديداً ساطعاً لمدينة الدمام العريقة، ويوفّر للباحثين عن المذاق الطيب أربع مطاعم متميزة للانغماس في قوائم الطعام الفاخرة، التي تقدم أشهى الأطعمة والمأكولات في أجواء مثالية مثل مطعم وستيك هاوس روديو غريل مع ترّاس واسع مطل على دوار الأشرعة.

وتتضمن مرافق الفندق غرف اجتماعات مزودة بأحدث التقنيات، وقاعة احتفالات واسعة تستضيف مختلف المناسبات، ويمكن للنزلاء الاسترخاء بمناطق الاستجمام المنفصلة للرجال والنساء، إضافة إلى صالة ألعاب رياضية ومسبح خارجي يتم التحكم بدرجة حرارته مع ترّاس يقدم المأكولات والمشروبات الفريدة من نوعها.