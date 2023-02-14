لوحات فنية من الأسطوري كريستيانو رونالدو تحصد الأوسمة والتقدير

الرياض : البلاد

نالت مجموعة رائعة من 22 لوحة فنية التي رسمتها الفنانة الهندية جينا ناز على شرف الأسطوري كريستيانو رونالدو العديد من الأوسمة والتقدير من جميع أنحاء البلاد حيث خططت جينا ناز التي أمضت عاماً كاملاً انخراطها في تصوير حياة الأسطوري البرتغالي وإنجازاته، السفر إلى المملكة العربية السعودية أو إلى متحف كريستيانو رونالدو (CR7 ) في البرتغال لعرض اللوحات الفنية.

وقالت جينا في مقابلة عبر الهاتف من ” أن الطموح النهائي لي التواصل مع رونالدو وتسليم اللوحات الفنية التي رسمت له بيد مناولة أو لمتحف كريستيانو رونالدو في البرتغال” على حد قولها مضيفة أنها سعيدة لرسم لوحات فنية لنجم عالمي مشيرة إلى أن رونالدو استحوذ على عناوين وسائل الإعلام بإعتباره أول شخص على الإطلاق يصل متابعيه إلى 500 مليون على منصة التواصل الإجتماعي إنستغرام بينما وصل متابعيه على تويتر إلى اكثر من 105 مليون متابع و 154 مليون متابع على فيس بوك .

كما اشارت جينا إلى أنه تم إقامة معرضاً منفرداً للوحاتها الفنية تحت عنوان ” الأحذية السحرية” في البحرين في شهري أكتوبر و نوفمبر من العام الماضي والذي استمر لمدة شهر تم افتتاحه مشتركاً من قبل السيد/ هيلو فيليب دياس سوزا ، مدرب منتخب البحرين لكرة القدم، و السيد/جوزر روبوالا، مدير مجموعة اللولو في حين زاره السفير الهندي لدى مملكة البحرين بيوش سريفاستافا ويمكن مشاهدة اللوحات الفنية على رابط ( http://instagram.com/art_of_jeena.)

حيث صورت اللوحات حياة البطل على الفرشاة الفنية بما في ذلك طفولته ودخوله في عالم كرة القدم في سن 12 عاماً وهدفه الأول في سن 18 عاماً وركلاته الحرة ووالديه وزوجته والإحتفالات.

كما استحوذت فضيلة ومهارة الإسطور البرتغالي على عيون الفنانة جينا التي رسمت اللوحات دون لقاء لاعب كرة القدم مباشرةً حيث قالت جينا ” إنني رأيت دائماً رونالدو يلعب كرة القدم بتكتيكته الخاصة به ويسدد الكرة بدقة ودحرجة الكرة بذكاء ويسجل الأهداف ويمرر الكرة ويستلمها بدقة على حد وصفها حباً وميلاً للاعب هي التي دفعها إلى رسم الأسطوري ونشأته وحياته بالطلاء الإكريليك من الرسوم الزيتية حيث تمت العديد منها تلبية لطلب إبني جينا أجمل و أنهار على حد قولها .

كما اضافت جينا أن أبنائها من اشد المعجبين لرونالدو “وهم ساعدوني في رسم اللوحات على الرغم من أنها لم تتلق تدريباً رسمياً في الفنون التشكيلية قائلة ” لدي لوحتان من CR7 وهو يركل الكرة ويقفز عالياً ويسرني أن المشاهدين أدركوا تلك اللحظات التي حاولت التقاطها” علماً أن الفنانة الهندية جينا عاشت مع زوجها في المملكة العربية السعودية لمدة عشر سنوات تقريباً قبل الإنتقال إلى البحرين حصلت على درجة البكالوريوس في التدريس وهي معلمة رياضيات ولها تدريب خاص على اسلوب التعليم مع ذلك وهي تخلت عن التدريس لمتابعة شغفها بالرسم قبل عقد من الزمن.

كما ردت جينا عند سؤالها عن خططها المستقبلية قائلة ” وفي الأيام القادمة ، أود التركيز على انماط الفن المعاصرة، وهي فنانة تعلمت نفسها بدأت أعمالها مع الفن البسيط والتجارب الحرفية حينما كانت طفلة صغيرة في حين أنها اشارت إلى أن الطبيعة حولها تشكل لها موضوع معظم أعمالها الفنية من اللون الأخضر والأزرق لولاية كيرالا الهندية إلى اللون البني والأصفر المحمر للسعودية هكذا تمكنت جينا الإستجابة للألوان المختلفة بالإضافة إلى ذلك أن الطبيعة والألوان والمساحات الخضراء كلها جذبتني بشكل غريب وقد تكون صحارى المملكة العربية بنية اللون لكنها لم تؤثر بأي شكل من الأشكال على أفكاري الملونة حيث إنني تفاعلت واستجبت لمواقف في جميع أنحاء العالم بالأفكار الملونة” على حد تفسيرها .