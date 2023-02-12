مجموعة فنادق راديسون تنال أربع جوائز في منتدى رواد الصناعة الفندقية في المملكة

جدة : البلاد

تفخر مجموعة فنادق راديسون بالإعلان عن حصولها على أربع جوائز خلال منتدى رواد الصناعة الفندقية الذي عقد الاسبوع الماضي في العاصمة السعودية الرياض. وقد جاء هذا التكريم نظير التميز في العمل الفندقي ورواده في المملكة والمنطقة بصورة عامة، وفيما يلي الجوائز الأربع التي حصلت عليها المجموعة:

– جائزة المجموعة الفندقية الاسرع نموا.

– جائزة للسيد باسل طلال، المدير الإداري للمجموعة في المملكة والكويت ومنطقة الهلال الخصيب.

– جائزة الفندق الافخر لهذا العام والتي قدمت لفندق مانسارد الرياض، وهو أحد فنادق راديسون كوليكشن

– جائزة فندق الشرق الأوسط لهذا العام، والتي منحت لفندق راديسون الرياض المطار.

تعد جوائز رواد الصناعة الفندقية أرقى الجوائز التي تمنح للفنادق المتميزة. كما يعد التكريم الذي تقرر منحه مجموعة من الخبراء للفنادق المتميزة بمثابة شهادة على التميز والعمل الجاد والتفاني من جانب طواقم تلك الفنادق. ايضا، تعد تلك الجوائز دليلا على التزام مجموعة راديسون بالتطوير والتحديث وتقديم أفضل خدمات للعملاء في جميع فنادقها المنتشرة في أنحاء المملكة العربية السعودية.

“إننا سعداء بالحصول على هذه الجوائز وان نحظى بهذا التكريم باعتبارنا من الرواد في الصناعة الفندقية. إن فريقنا ملتزم بأن يقدم للعملاء أفضل خدمة ممكنة، وما هذه الجوائز وهذا التكريم سوى دليل على تحقيقنا لهذا الأمر. انا فخور أيضا بالحصول على هذه الجوائز باعتبارنا مجموعة فندقية رائدة كما أننا لا نعتبرها مجرد تكريم مقابل التميز، بل شهادة على عملنا الجاد وتفانينا في كل ما نقوم به من عمل..” بهذا صرح السيد باسل طلال المدير الإداري لمجموعة فنادق راديسون في المملكة العربية السعودية والكويت وبلاد الشام.