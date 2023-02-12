“المالية” تشارك في المنتدى السابع للمالية العامة في الدول العربية

دبي : البلاد

شارك مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية الأستاذ عبدالمحسن بن سعد الخلف اليوم الأحد 21 رجب1444هـ الموافق 12 فبراير 2023م في المنتدى السابع للمالية العامة في الدول العربية الذي عقد في دولة الإمارات العربية المتحدة بتنظيم صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، وبحضور خبراء وممثلين من صندوق النقد الدولي ووزارات المالية في الدول العربية.

ويهدف المنتدى إلى تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية،ومناقشة تحديات السياسة المالية في إطار التطورات الاقتصادية والمالية الراهنة، إضافة إلى متابعة الجهود التي تقوم بها السلطات في الدول العربية على صعيد تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي وتعزيز النمو الشامل والمستدام.

وخلال كلمته في المنتدى، استعرض مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية، بعض التجارب السعودية الناجحة في عدد من المجالات ذات العلاقة، ومن أبرزها جهودها على صعيد استدامة المالية العامة والإصلاحات الهيكلية.