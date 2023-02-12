“النقد الدولي”: دول الخليج قدمت 54 مليار دولار مساعدات لدول نامية

البلاد- وكالات

كشف صندوق النقد الدولي أن دول الخليج العربية قدمت مساعدات بقيمة 54 مليار دولار للعديد من الدول النامية، خلال السنوات الخمس الماضية.

وأشارت المديرة العامة للصندوق، كريستالينا غورغييفا، في كلمتها خلال المنتدى السابع للمالية العامة للدول العربية المنعقد في دبي، اليوم الأحد، إلى أن الأزمة الأوكرانية، ومشاكل المناخ، تفاقم من مخاطر العجز الغذائي، في الدول الأكثر فقرا.

وأفادت غورغييفا بأن دول الخليج العربية قدمت 54 مليار دولار أمريكي للبلدان النامية ومنخفضة الدخل القومي، والدول التي تعاني من الصراعات.

وحذرت من أن الارتفاع المزمن في معدلات البطالة، بين الشباب، في الدول النامية، يهدد الاستقرار الاجتماعي في المنطقة والعالم بأسره، متوقعة أن معدل التضخم سيتجاوز الـ 10%، للعام الرابع على التوالي.