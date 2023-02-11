كيف يمكنك الوقاية من الزهايمر المبكر؟

يعتبر مرض الزهايمر من الأمراض التي تصيب العديد من الاشخاص،وهو مرض مرتبط بالتقدم في العمر ، وتظهر اعراض الاصابة بمرض الزهايمر في وقت مبكر وقد يكون ذلك إنذار أن المرض يبدأ تدريجيا ثم في فترة معينة تشتد الاعراض، ولكن قد يمكن السيطرة على حدة هذه الاعراض في البداية بتباع نمط حياة صحي لأن ذلك هو السبيل الوحيد للحفاظ على صحة الدماغن واليك بعض من الطرق التي تقي من الزهايمر المبكر:
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معرفة العوامل والأسباب والعمل على السيطرة عليها للحد من تأثيرها، وتلك أولى خطوات الوقاية من مرض الزهايمر المبكر.
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البعد عن الضغوطات الحياتية ومحاولة السيطرة عليها ومنع تأثيرها على الصحة العامة والصحة النفسية.
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أكدت دراسة طبية أن الحفاظ على اللياقة البدنية وممارسة الرياضة في منتصف العمر، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر بنسبة تصل إلى الثلث، بحسب ما ذكرت جريدة “ديلي ميل” البريطانية.
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كشفت دراسة نُشرت في مجلة Cell Reportsأن الصيام المتقطع يحد من تفاقم مرض الخرف، ويقي من مرض الزهايمر.مؤكدة أن عدد المرات التي تأكل فيها يمكن أن يحدث فرقاً أيضاً في وظائف الدماغ.
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تناول الأطعمة الصحية خاصة التي تهم صحة الدماغ ومنها:
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الشاي الأخضر.
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الشوكولاتة الداكنة.
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زيت الزيتون.
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الأفوكادو.
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القرنبيط.
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القرفة والكركم.
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المكسرات وخاصة الجوز.
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الأسماك الدهنية خاصة السلمون والسردين.
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الفواكه الملونة مثل الفراولة والتوت.
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الخضروات الورقية مثل السبانخ والخس.
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الحبوب الكاملة مثل الشوفان والذرة والقمح.