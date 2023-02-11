كيف يمكنك الوقاية من الزهايمر المبكر؟

أكدت دراسة طبية أن الحفاظ على اللياقة البدنية وممارسة الرياضة في منتصف العمر، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر بنسبة تصل إلى الثلث، بحسب ما ذكرت جريدة “ديلي ميل” البريطانية.