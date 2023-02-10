77 مليون دولار.. برنامج الغذاء العالمي يدعو لجمعها لدعم متضرري زلزال تركيا وسوريا

البلاد – وكالات

دعا برنامج الغذاء العالمي الجهات المانحة إلى توفير تمويل بقيمة 77 مليون دولار لتأمين حصص غذائية جاهزة لنحو 874 ألفًا من المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا، ويشمل ذلك 284 ألف نازح جديد في سوريا و590 ألف آخرين في تركيا.

وقالت المديرة الإقليمية لبرنامج الغذاء العالمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا الشرقية، كورين فلايشر، في مؤتمر صحافي في جنيف اليوم الجمعة، إن الطعام يعد أحد أهم الاحتياجات في الوقت الحالي، ومن الضروري توفيره للأشخاص الذين يحتاجون إليه بسرعة.

وأضافت مسؤولة المنظمة الدولية، أن البرنامج يُسرّع من عمليات الاستجابة، وقدم بالفعل مساعدات غذائية عاجلة لنحو 115 ألف شخص في تركيا وسوريا في الأيام الأربعة الأولى منذ ضرب الزلزال المدمر المنطقة.

وتابعت فلايشر، أن البرنامج تمكن من الوصول إلى حوالي 43 ألف شخص في سوريا من خلال الوجبات الساخنة والحصص الغذائية الجاهزة وذلك بفضل المواد الغذائية المخزنة مسبقا داخل البلاد، مشيرة إلى أن البرنامج لديه مخزون كافٍ من الحصص العائلية لتغطية احتياجات 1.4 مليون شخص لمدة شهر واحد، لكنها تتطلب مرافق طهي.

وبالنسبة لتركيا، قالت مسؤولة برنامج الغذاء العالمي، إن البرنامج يعمل على تزويد ما مجموعه 73 ألف لاجئ ونازح بسبب الزلزال بسلال غذائية للأسرة تغطي احتياجاتهم لمدة أسبوع واحد، بجانب توصيل المواد الغذائية لدعم البلديات في جنوب شرقي تركيا حيث سيتم تقديم وجبات مطهية لتوزيعها يوميًا لمدة أسبوعين على حوالي 200 ألف شخص متضرر من الزلزال في أربع مقاطعات؛ هي: غازي عنتاب وهاتاي وكلس وكهرمان مرعش.

ونوه البرنامج الدولي، إلى أنه يتم عادة مساعدة اللاجئين من خلال القسائم الإلكترونية (كوبونات)، لكن سيتم تحويل المساعدة إلى حزم الطعام لأن المتاجر الكبرى الآن غير قادرة على قبول القسائم.

ويذكر أن زلزالاً بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر ضرب، يوم الاثنين الماضي، المناطق الحدودية بين سوريا وتركيا ما أسفر عن تدمير عدد من المدن، وخلف عشرات الآلاف من القتلى والجرحى.