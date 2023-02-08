صحة و عافية تأثيرات تحدث لجسم الانسان قبيل حدوث الكوارث الطبيعية!

قد يعاني بعض الأشخاص من الشعور من تغييرات في الحالة المزاجية أو أوجاع في مختلف أنحاء الجسم قبيل حدوث الكوارث الطبيعية مثل الزلازل، ولقد أوضحت العديد من الدراسات عن هذه الحالات في إطار البحث والوصول إلى نتائج علمية لمعرفة تأثير هذه الكوارث في الحالة الجسدية للإنسان وكيف يمكن أن يشعر بها قبل وقوعها. وأشارت بعض الابحاث أن الصداع من أكثر الأعراض التي يعاني منها الناس قبل وقوع الزلزال، حيث يُعتقد علمياً أن الزيادة في أيونات الهواء الموجبة قبل الزلزال وفي مركزه يمكن أن تؤدي إلى انخفاض مستوى الناقل العصبي “السيروتونين” في الدماغ، مما يؤدي في طبيعة الحال إلى الشعور بألم في الرأس. ووفقاً لتقنيات Nature Health، تشمل الأعراض الجسدية التي قد نشعر بها قبل وقوع الزلزال أو بعده ما يأتي: – الصداع والغثيان والدوخة هي الأعراض الأكثر شيوعاً. – عدم الراحة والقلق ومشاعر عدم القدرة على التحكم في النفس. – تغييرات مؤقتة في الرؤية. – ارتعاش عضلي قصير المدى في اليدين أو القدمين. – طنين الأذن.