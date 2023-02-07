اتفاقية لإجراء دراسات وبحوث علمية حول الصقور

البلاد- واس

وقَّع نادي الصقور السعودي اتفاقية تعاون مع جامعة حائل، تهدف لإجراء الدراسات والبحوث العلمية ذات الصلة بالصقور.

ووقَّع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لنادي الصقور السعودي حسام عبدالمحسن الحزيمي، و رئيس جامعة حائل الدكتور راشد بن مسلط الشريف.

وتأتي هذه الاتفاقية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 التي ركَّزت على الاهتمام بالبحث العلمي والإسهام بالمحافظة على الحياة الفطرية والتنوع الإحيائي، إلى جانب تحقيق مبدأ التعاون والتكامل بين الجهات ذات العلاقة؛ لتحقيق المستهدفات من خلال تبادل الخبرات.

وأكد الرئيس التنفيذي لنادي الصقور السعودي أن هذه الاتفاقية تأتي امتداداً لاهتمام النادي على مد جسور التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة؛ بهدف تعزيز الإرث الثقافي للصقور في المملكة، الذي يعدُّ عنصراً حاضراً في المجتمع.

وأوضح الحزيمي أن هذه الاتفاقية تركز مع جامعة حائل على البحث والتطوير في تقنيات تكاثر الصقور وآليات إنتاجها الحديثة، والأبحاث المتعلقة باقتصاديات الصقور، والأبحاث المتعلقة بالموروث الثقافي للصقور وارتباطها بمجتمع شبه الجزيرة العربية عموماً، والمملكة العربية السعودية على وجه التحديد.

وأفاد أن الاتفاقية شملت تطوير مشروع لحفظ الأصول الخاصة بالصقور، إضافة إلى المشاركة في عرض نتائج تلك البحوث في المعارض والملتقيات والمؤتمرات المشتركة بين الطرفين، مؤكداً أن الاتفاقية ستتضمَّن الاستعانة بخبراء الجامعة.

من جانبه، أوضح أستاذ البيئة وحماية الحياة الفطرية المشارك في جامعة حائل ومستشار نادي الصقور السعودي الدكتور منيف الرشيدي، أن توقيع مثل هذه الاتفاقية بين الجامعة والنادي سوف يكون لها بالغ الأثر في دعم وإحياء الصقارة هذا الموروث السعودي الأصيل، سواءً من ناحية البحوث العلمية أو الندوات والمؤتمرات العلمية التي تهدف لحماية الصقور، وبشكل خاص في بيئاتها الطبيعية.

يذكر أن نادي الصقور السعودي تأسَّس؛ بهدف جمع الصقَّارين تحت رابطة واحدة، والتعريف بالإرث الثقافي العريق للصقور، ونقله للأجيال القادمة، والتوعية والتدريب، وإجراء البحوث العلمية، وتنفيذ برامج العمل؛ لحماية الصقور وازدهار التقاليد المرتبطة بها.