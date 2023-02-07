ألمانيا تزود أوكرانيا بـ 178 دبابة “ليوبارد”

البلاد – وكالات

أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الثلاثاء، إعطاءها الضوء الأخضر، لشركات تصنيع الدبابات لإرسال 178 دبابة من طراز “ليوبارد-1” كمساعدات عسكرية إلى أوكرانيا.

وذكرت مجلة “شبيجل” الألمانية، نقلا عن مصادر: “الحكومة الفيدرالية اتخذت خطوة كبيرة أخرى نحو مساعدة أوكرانيا بالأسلحة، حيث وافق مجلس الأمن القومي الفيدرالي على إرسال 178 دبابة من طراز ليوبارد 1”.

وأشارت المجلة، إلى أنه من المفترض أن يتم تسليم الدبابات إلى أوكرانيا هذا الصيف، لكن أغلب الدبابات ستصل العام المقبل.

وفي وقت سابق، ذكر موقع “بيزنس إنسايدر” أن الحكومة الألمانية ستعطي الإذن لشركتي دفاع ألمانيتين لتزويد أوكرانيا بـ 187 دبابة من طراز “ليوبارد 1”.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة احتجاج إلى دول حلف “الناتو” بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.