ماليزيا تستضيف قمة  آسيان ومجلس التعاون الخليجي المقبلة 

البلاد – وكالات

أعلن وزير الخارجية الماليزي الدكتور زامبري عبد القادر، أن بلاده ستستضيف قمة دول مجلس التعاون الخليجي ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) في شهري سبتمبر أو أكتوبر القادمين.

ونقلت صحيفة ذا ستار الماليزية عن عبد القادر قوله للصحفيين بعد اجتماع وزراء خارجية دول الآسيان في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، إن : ” مجلس التعاون الخليجي اقترح على الآسيان استضافة ماليزيا للقمة، ولا يزال الموعد النهائي قيد المناقشة”.

وأضاف إن ماليزيا، التي مُنحت تفويضًا من قبل الآسيان لتكون بمثابة أمانة لدول الآسيان ودول مجلس التعاون الخليجي و(آسيان وكندا)، ستساهم في توفير تعاون بين المنطقة وكلا الطرفين من خلال الحوار.

تجدر الإشارة إلى أن الآسيان ودول مجلس التعاون الخليجي أقامتا علاقات رسمية منذ عام 1990، بينما تم تأسيس العلاقات بين الآسيان وكندا في فبراير 1977.