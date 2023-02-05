الدولية

لجنة الاتصالات بمجلس التعاون تطلق جائزة بحثية لاستشراف التقنية والاقتصاد الرقمي

صحيفة البلادaccess_time15 / رجب / 1444 هـ       5 فبراير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- متابعات

اعتمدت اللجنة الوزارية للبريد والاتصالات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في اجتماعها السابع والعشرين المنعقد في الرياض اليوم (الأحد)، عدداً من التوصيات، في مقدمتها تحفيز نمو الاقتصاد الرقمي في المنطقة، ودعم الرياديين والمبتكرين، والتكامل في التشريع والتنظيم.

وتبنت اللجنة المقترح الذي دفعت به السعودية لدعم تحفيز ونمو الاقتصاد الرقمي، المتمثل في «الجائزة البحثية لاستشراف التقنية والاقتصاد الرقمي.

وتهدف الجائزة إلى تحفيز إجراء الأبحاث والدراسات في مجالات التقنيات الحديثة والناشئة وتنمية الاقتصاد الرقمي، وإثراء المعرفة في استخدامات التقنيات الحديثة والناشئة، واستكشاف فرص تطبيق تلك التقنيات محلياً، إضافة إلى الاستفادة من الأبحاث والدراسات المقدّمة لإطلاق مبادرات وسياسات وطنية تعزز تبني التقنيات الحديثة والناشئة، وتسهم في تنمية الاقتصاد الرقمي، كما ستسهم في تعزيز الكفاءات المحلية في مجال الاقتصاد الرقمي من خلال تسليط الضوء على الأبحاث والدراسات المميزة في هذا المجال.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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