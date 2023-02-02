محتوى متنوع .. تعرف على أبرز برامج ومسلسلات شهر رمضان

البلاد- واس

كشفت هيئة الإذاعة والتلفزيون عن حزمة برامجها ومسلسلاتها الرمضانية الجديدة للعام الحالي، التي تتسم بطابع حواري وترفيهي، إضافة إلى حضور لافت للدراما المحلية .

ويأتي برنامج “ذات” في موسمه الثاني على شاشة السعودية بمقدمة برامج الدورة الرمضانية، ويقدم البرنامج سامي الجابر ، ويعود برنامج “مراحل” ظهوره للموسم الثاني عبر شاشة SBC ويقدمه الإعلامي علي العلياني.

وسيكون للمشاهد موعد مع المسابقات عبر برنامجي ” أسمك فرش” ، و “الكاش في الطريق”، إضافة إلى ذلك ستقدم الهيئة عبر قنواتها وإذاعاتها باقة متنوعة من البرامج الإنسانية والدينية والحوارية والترفيهية .

كما ستقدم الهيئة خلال رمضان 2023 مجموعة منوعة من المسلسلات، يأتي في مقدمتها المسلسل الدرامي ذو الطابع الاجتماعي “قرة عينك” الذي يشارك فنانات من السعودية ويبث على القناة السعودية ، وللجانب الكوميدي حضور من خلال مسلسلي ” برودكات”، و ” نتفلوركس” اللذين يعرضان على شاشة SBC , حيث تأتي هذه الأعمال من بطولة ومشاركة نخبة من نجوم الكوميديا في المملكة والخليج والوطن العربي .