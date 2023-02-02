مذكرة تعاون بين”هيئة الأمر بالمعروف” و”الطيران” لفائدة المسافرين ومرتادي المطارات

البلاد- واس

وقعت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمقر الرئاسة في الرياض اليوم، مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني في مجال خدمة المجتمع.

ومثل الرئاسة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، ومن الهيئة معالي رئيس الهيئة الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج.

وتهدف المذكرة إلى تحقيق التعاون والتكامل وتنسيق الجهود بين الجانبين بما يخدم المجتمع ويترجم تطلعات وتوجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله-، إضافة إلى نشر الوعي ومبادئ الوسطية والاعتدال والمنهج الشرعي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتبادل الخبرات في مجال الدراسات والاستشارات والبحوث والتدريب ذات الاهتمام المشترك، وإقامة برامج توعوية مصاحبة.

وأكد الدكتور السند حرص الرئاسة العامة على استثمار هذه الاتفاقية بنشر المبادرات وخاصة فيما يتعلق بصيانة جانب التوحيد ونشر الوسطية والاعتدال، مشيرًا إلى ضرورة الاستمرار في التطور وبذل الجهود لمواكبة التطلعات.

من جانبه أوضح الدعيلج أن هذه الشراكة تأتي ضمن جهود الهيئة لتعزيز نطاق التعاون في المجالات المجتمعية والنشر التوعوي والتثقيفي، التي تحرص الهيئة على تفعيلها مع الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية المتخصصة في المجالات البحثية والعلمية والدعوية والتدريب العملي من خلال رؤية تخصصية؛ حرصًا منها على مواكبة أحدث التطورات في مجال البحث والتطوير والتثقيف، تماشيًا مع رؤية السعودية 2030.

وأشار إلى أنّ هذا التعاون سيكون عبر نشر المبادرات والرسائل التوعوية لتعاليم الدين الإسلامي المعتدل للمسافرين ومرتادي مطارات المملكة من خلال المنصات والشاشات الإلكترونية بالمطارات والطائرات.