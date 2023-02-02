شاهد.. أهداف مباراة برشلونة وريال بيتيس 2-1

عزز برشلونة صدارته للدوري الإسباني لكرة القدم، بفوزه سهرة الأربعاء 2-1 على ريال بيتيس ضمن مباريات الجولة الـ17 من المسابقة.

أقيمت المباراة بأرضية ملعب “بينتو فيامارين” معقل ريال بيتيس أمام نحو 48 ألف مشجّع، بصافرة الحكم الإسباني ريكاردو دي بورغوس.



ورفع برشلونة رصيده إلى 50 نقطة في صدارة لائحة “الليغا” متقدمًا على غريمه التقليدي ريال مدريد -حامل اللقب- بفارق 8 نقاط كاملة.



أهداف المباراة بدأها نجم برشلونة رافينيا دياز في الدقيقة 65، وأضاف الهدف الثاني البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 80.



أهداف برشلونة في المباراة لم تتوقف، عبر الفرنسي خوليس كوندي عندما سجّل في مرماه بالخطأ بالدقيقة 85 لصالح ريال بيتيس.



ووصل برشلونة إلى 50 نقطة في مسابقة الدوري في منتصف الموسم لأول مرة منذ موسم 2017-2018، في رقم قياسي جديد.



شاهد أهداف برشلونة وريال بيتيس 2-1