الأخدود يقسو على الأهلي برباعية ويتصدر دوري” يلو”

حائل- خالد الحامد
كرر فريق الأخدود فوزه الذي حققه على الأهلي في الدور الأول، وتمكن من دك شباك مضيفه الأهلي برباعية مقابل هدف، في المواجهة التى جرت أحداثها على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة، في ختام الجولة التاسعة عشرة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
شهد الشوط الأول سيطرة أهلاوية مبكرة، في ظل تحركات الجزائري رياض بودبوز، وسنحت عدة فرص للتسجيل تصدى لها حارس الأخدود البرتغالي فلاديمير.
د34‘⚽️ هدف لـ @ALAHLI_FC
باستوس يحرز الهدف الأول 👏#الأهلي_الأخدود
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/awkSpXE8ix
— دوري يلو (@FDL_KSA) February 2, 2023
د45+1‘⚽️ هدف لـ @ALAKHDOUD
عثمان باري يعادل النتيجة من ركلة جزاء 👏#الأهلي_الأخدود
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/CHb4NZZoLc
— دوري يلو (@FDL_KSA) February 2, 2023
وفي ظل الضغط الأهلاوي، استطاع المدافع باستوس من هز شباك الأخدود في الدقيقة( 34)، وواصل الأهلي هجماته. في المقابل اعتمد الأخدود على الهجمات المرتدة، ليعلن حكم المباراة عن احتساب ركلة الجزاء بعد الرجوع لتقنية الفيديو، بعد لمس زياد الجهني الكرة بيده، ونفذها مهاجم الأخدود عثمان باتو على يسار الربيعي معلنة هدف التعادل.
د55‘⚽️ هدف لـ @ALAKHDOUD
حسين المصعبي يضيف الهدف الثاني 👏#الأهلي_الأخدود
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/dnDyLYnNvJ
— دوري يلو (@FDL_KSA) February 2, 2023
وفي الشوط الثاني وفي ظل التغييرات الاضطرارية للأهلي، اقتنص الأخدود الهدف الثاني عن طريق حسين المصعبي بعد خطأ من الحارس الربيعي بالدقيقة (54)، ثم أضاف الأخدود الهدف الثالث عبر كاكا مينديز في الدقيقة (61). وفي الدقائق الأخيرة ضغط الأهلي، مع استبسال لاعبي الأخدود في الدفاع عن مرماهم، ومن هجمة مرتدة سجل اللاعب عثمان باتو “باري” الهدف الرابع في الدقيقة (88)؛ لينتهي اللقاء لصالح الأخدود بكل جدارة واستحقاق.
د61‘⚽️ هدف لـ @ALAKHDOUD
كـاكا يضيف الهدف الثالث 👏#الأهلي_الأخدود
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/mSCG7GFvHC
— دوري يلو (@FDL_KSA) February 2, 2023
بهذه النتيجة تصدر الأخدود ترتيب دوري يلو برصيد 37 نقطة بفارق الأهداف، فيما تراجع الأهلي للمركز الثالث برصيد 37 نقطة أيضًا.
د88‘⚽️ هدف لـ @ALAKHDOUD
عثمان باري يضيف الهدف الرابع 👏#الأهلي_الأخدود
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/i22rFTOdCS
— دوري يلو (@FDL_KSA) February 2, 2023