الأخدود يقسو على الأهلي برباعية ويتصدر دوري” يلو”

حائل- خالد الحامد

كرر فريق الأخدود فوزه الذي حققه على الأهلي في الدور الأول، وتمكن من دك شباك مضيفه الأهلي برباعية مقابل هدف، في المواجهة التى جرت أحداثها على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة، في ختام الجولة التاسعة عشرة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

شهد الشوط الأول سيطرة أهلاوية مبكرة، في ظل تحركات الجزائري رياض بودبوز، وسنحت عدة فرص للتسجيل تصدى لها حارس الأخدود البرتغالي فلاديمير.

وفي ظل الضغط الأهلاوي، استطاع المدافع باستوس من هز شباك الأخدود في الدقيقة( 34)، وواصل الأهلي هجماته. في المقابل اعتمد الأخدود على الهجمات المرتدة، ليعلن حكم المباراة عن احتساب ركلة الجزاء بعد الرجوع لتقنية الفيديو، بعد لمس زياد الجهني الكرة بيده، ونفذها مهاجم الأخدود عثمان باتو على يسار الربيعي معلنة هدف التعادل.

وفي الشوط الثاني وفي ظل التغييرات الاضطرارية للأهلي، اقتنص الأخدود الهدف الثاني عن طريق حسين المصعبي بعد خطأ من الحارس الربيعي بالدقيقة (54)، ثم أضاف الأخدود الهدف الثالث عبر كاكا مينديز في الدقيقة (61). وفي الدقائق الأخيرة ضغط الأهلي، مع استبسال لاعبي الأخدود في الدفاع عن مرماهم، ومن هجمة مرتدة سجل اللاعب عثمان باتو “باري” الهدف الرابع في الدقيقة (88)؛ لينتهي اللقاء لصالح الأخدود بكل جدارة واستحقاق.

بهذه النتيجة تصدر الأخدود ترتيب دوري يلو برصيد 37 نقطة بفارق الأهداف، فيما تراجع الأهلي للمركز الثالث برصيد 37 نقطة أيضًا.