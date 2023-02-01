“سڤن” تستحوذ على AMC مع الاحتفاظ بعلامتها التجارية في المملكة

جدة : البلاد

استحوذت “سڤن” المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، من خلال اتفاقية جديدة على كامل أعمال السينما التابعة لـ “AMC” في المملكة.

وكشفت “سڤن”، خلال الاتفاقية عن مرحلة جديدة من النمو تشمل إعادة هيكلة شراكتها مع AMC التي تمتلك أكبر عدد من دور السينما في العالم، للبدء في تطوير وتشغيل كافة صالات السينما التي تحمل علامة AMC Cinemas التجارية في المملكة.

وتتيح اتفاقية الامتياز لـ “سڤن” الاحتفاظ بحقوق الملكية الفكرية (IP) والاسم التجاري لـ AMC Cinemas التي أصبحت في عام 2018 أول مشغل لدور السينما في السعودية، إضافة إلى توليها مسؤولية إدارة وتشغيل 85 شاشة سينما في جميع أنحاء المملكة.

وفي هذا السياق، قال سعادة الأستاذ عبدالله بن ناصر الداود، رئيس مجلس إدارة “سڤن”:”لعبت شراكتنا مع AMC التي تدير أكبر سلسلة من دور السينما في العالم، دوراً حاسماً في امتلاكنا القدرة على تطوير إمكانات وخبرات فنية؛ وتزويدنا بالمهارات والرؤى الضرورية لبناء قدرات مؤسسية أتاحت لنا مواصلة دعم نمو وازدهار قطاع السينما في المملكة”.

وأضاف سعادته: “يشكل الاستحواذ على أعمال السينما التابعة لـ AMC في المملكة العربية السعودية انعكاساً لاستراتيجيتنا بعيدة المدى، والرامية إلى تطوير تجارب ترفيهية تتخطى توقعات سكان المملكة وزوارها، والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية ’المملكة 2030‘ الطموحة”.

ومن جانبه، علق آدم أرون، رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لـ AMC، قائلًا: “انطلقت رحلتنا في المملكة العربية السعودية قبل ما يزيد على 5 سنوات، وبعد مرور عدة شهور، افتتحنا أول صالة سينما تحمل علامة AMC في المملكة. أما اتفاقية اليوم، فتجسّد الخطوة التالية بعد نجاحنا بتحقيق أهدافنا من المشروع المشترك”.

وتتطلع “سڤن” إلى تعزيز عروضها في قطاع الترفيه بالمملكة، والذي ينمو بمعدل سنوي قدره 47.65%، مع توقعات بأن يصل حجمه إلى 4.4 مليار ريال سعودي بحلول نهاية عام 2030، لذا كشفت في نوفمبر 2022، عن خطة طموحة للارتقاء بالقطاع عبر استثمار أكثر من 50 مليار ريال بهدف بناء وتشغيل 21 وجهة ترفيهية متكاملة الخدمات تضم أكثر من 150 منطقة ترفيهية فريدة في 14 مدينة حول المملكة، وذلك بالشراكة مع أشهر العلامات التجارية في مجال الترفيه والألعاب على مستوى العالم.

والجدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي في وقت بالغ الأهمية حيث تواصل “سڤن” استعداداتها لإطلاق 21 مشروعاً ترفيهياً في 14 مدينة حول المملكة، وبما يتماشى مع هدفها المتمثل بأن تصبح الشركة الرائدة في القطاع. إضافة إلى إفساح مجال واسع لتطوير المواهب السعودية، وتوطين الخبرات، وتشييد قطاع ترفيهي مستدام وفقاً لأرقى المعايير العالمية.