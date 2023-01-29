شاهد.. الاتحاد يتوج بكأس السوبر السعودي للمرة الأولى في تاريخه

جدة- محمود العوضي
تصوير- مشاري البجيدي- عبدالرحمن الخزيم
للمرة الأولى في تاريخه، نجح فريق الاتحاد في التتويج بكأس السوبر السعودي، بعد فوزه على نظيره الفيحاء بهدفين دون رد في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم على ملعب الملك فهد الدولي أمام ما يقارب الـ 50 ألف مشجع.
النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله فرض نفسه نجماً للقاء واستحق جائزة رجل المباراة بعد تسجيله هدفي الاتحاد في الدقيقتين 3 و48.
بدأت المباراة بالهجوم سريعاً من جانب فريق الاتحاد، ترجمه عبدالرزاق حمدالله لهدف مبكر للعميد في الدقيقة الثالثة.
في الدقيقة 20، أشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه لاعب الفيحاء عبدالرحمن السفري، قبل أن يعود الحكم ويمنحه البطاقة الحمراء في الدقيقة 24.
سجل رومارينهو الهدف الثاني لفريق الاتحاد في الدقيقة 39، لكن الحكم قرر إلغاء الهدف بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.
في الشوط الثاني، استمر الاستحواذ الاتحادي؛ وبادر النمور بالهجوم، ونجحوا في تعزيز النتيجة بالهدف الثاني برأس حمدالله في الدقيقة 48 بعدما استغل كرة عرضية من زميله كورنادو..
أحكم الاتحاد سيطرته على مجريات الأمور بعد تسجيل الهدف الثاني في ظل وجود محاولات خجولة من جانب لاعبي الفيحاء، ولكن دون جدوى؛ ليتوج فريق الاتحاد ببطولة السوبر الأولى في تاريخه.
يذكر أن الاتحاد خسر نهائي كأس السوبر عام 2013م أمام الفتح ، وخسر نهائي 2018 أمام الهلال.
🎥 الهدف الأول لـ @ittihad ⚽️
⏰ '3 عبدالرزاق حمدالله#الاتحاد_الفيحاء 1 : 0 #كأس_بيرين_للسوبر_السعودي pic.twitter.com/kyNvo9xsen
— كأس بيرين للسوبر السعودي (@SaudiSuperCup) January 29, 2023
🎥 الهدف الثاني لـ @ittihad ⚽️
⏰ '48 عبدالرزاق حمدالله#الاتحاد_الفيحاء 2 : 0 #كأس_بيرين_للسوبر_السعودي pic.twitter.com/QUEZ1yWc43
— كأس بيرين للسوبر السعودي (@SaudiSuperCup) January 29, 2023