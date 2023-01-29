حظر هاتفك.. يمكنك اكتشافه عبر الآيفون بهذه الطرق

حظر هاتفك أمر قد تتعرض له يوميا ويتعرض له الملايين سواء من مستخدمي أندرويد أو آيفون.

فهاتف آيفون كغيره من أنواع الهواتف التقليدية، قابل لأن يتعرض للحظر، عبر حظر رقم هاتف مستخدمه من قبل أي جهاز آخر.

ويمكن الاستدلال على قيام أحدهم بحظر رقم هاتفك الآيفون، عن طريق تتبع مجموعة من الإشارات الدالة على إجراء مشابه.

ويكشف عنها موقع “بيزنس انسايدر” فيما يلي:

الرسائل النصية

يمكنك عن طريق إرساله رسالة نصية تقليدية أن تستدل على ما إن كان شخص معين قد قام بحظر هاتفك الآيفون.

وذلك عن طريق خاصية رسائل SMS أو iMessage، المتاحة عبر هاتف آيفون، وعدم تأكيد وصول الرسالة للطرف الآخر قد تعني الحظر.

محاولة الاتصال



في حالة كنت تشك من قيام شخص بحظر رقم هاتفك الآيفون، من أسهل الأساليب.

التي يمكن بها التأكد من ذلك عبر مختلف الهواتف، إجراء اتصال بالطرف الثاني.

والحظر يعني عدم وجود رنة للهاتف، ولمزيد من التأكد تجربة القيام بالاتصال من هاتف ثالث للتأكد من تعرض هاتفك الخاص للحظر.

تجربة برامج تواصل أخرى

يمكنك التأكد من قيام الطرف الآخر بعملية الحظر عن طريق محاولة التواصل معه عبر خاصية رسائل مختلفة.

وذلك من خلال منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر و واتساب، للتأكد من تعرضك للحظر بشكل شامل من كافة من المنصات.