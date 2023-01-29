المسار الرياضي شريكًا رسميًّا لطواف السعودية 2023

الدمام- البلاد

بدعم من وزارة الرياضة، وقع الاتحاد السعودي للدراجات مع مؤسسة المسار الرياضي، ليكون شريكاً رسمياً لطواف السعودية 2023 في نسخته الثالثة، والذي تنظمه وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للدراجات، والمعتمد من الاتحاد الدولي للدراجات UCI في محافظة العُلا، خلال الفترة من 30 يناير وحتى 03 فبراير 2023م، بمشاركة 16 فريقًا من نخبة فرق العالم يتنافسون على مسار بطول 830 كيلومترًا مكون من خمس مراحل.

وتهدف الشـراكة لتعزيز رياضة ركوب الدراجات الهوائية في السعودية، واستكشاف فرص التعاون المشتركة وتبادل أفضل الممارسات ونشر الوعي حول ثقافة ركوب الدراجات الهوائية في جميع أنحاء المملكة.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة المسار الرياضي، السيدة جين ماكجيفرن: “نحن فخورون بتأكيد التزامنا المستمر بتعزيز ثقافة ركوب الدراجات في المملكة، وذلك من خلال الشراكة مع حدث طواف السعودية المتميز، ومن الرائع رؤية عدد من أفضل الفرق والمتنافسين من مختلف أنحاء العالم يتسابقون في المملكة العربية السعودية، حيث سيترك طواف السعودية بصمة فريدة من نوعها في روزنامة الدراجات، ونحن على يقين بأنه سيلهم الجيل القادم من راكبي الدراجات هنا في المملكة”.