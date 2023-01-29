الجدعان يرأس وفد السعودية في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي الخليجي

البلاد : متابعات

ترأس معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان أمس (الأحد) عبر الاتصال المرئي وفد المملكة المشارك في الاجتماع الثامن عشر بعد المئة الاستثنائي للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي. وقد عُقد الاجتماع برئاسة معالي الأستاذ/ سلطان الحبسي، وزير المالية في سلطنة عمان -رئيس الدورة الحالية- ومشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء المالية بدول المجلس و معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

واستعرض أصحاب المعالي والسعادة خلال الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس، حيث اطلعت اللجنة على التوصيات المرفوعة لها من لجنة الوكلاء، وإلى المستجدات التي يتم متابعتها من قبل الأمانة العامة.

ونوه معالي الجدعان بالعمل الذي قامت به المملكة العربية السعودية لتعزيز العمل الخليجي المشترك خلال رئاستها للدورة السابقة، مؤكدًا على دعم المملكة لسلطنة عمان الشقيقة في رئاستها للدورة الحالية لتحقيق مزيد من الإنجاز، متمنياً لهم التوفيق خلال رئاستهم هذه الدورة. وأشار معاليه إلى ضرورة مضاعفة الجهود لاستكمال ما تبقى من خطوات لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين -يحفظه اللّه- بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، وبما يرتقي لتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي.

كما شكر معالي الجدعان خلال مداخلته في الاجتماع معالي الأمين العام بمناسبة انتهاء فترة عمله أميناً عاماً للمجلس على ما قام به من جهود خلال مسيرة عمله أميناً لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى سعيه الحثيث والمتواصل لتحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس في كافة المجالات، وإزالة العوائق التي تحول دون تحقيق ذلك.