مفقود و3 قتلى في نيوزيلندا .. ماذا حدث ؟

البلاد – وكالات

تسببت أمطار غزيرة غير مسبوقة في أوكلاند في مقتل 3 أشخاص وفقدان آخر، حسبما أعلن رئيس الوزراء النيوزيلندي كريس هيبكنز، السبت.

وقال هبكينز في مؤتمر صحفي عقب تفقده مناطق متضررة، إن الفيضانات أوقعت “3 قتلى فيما لا يزال شخص في عداد المفقودين”.

وأضاف أن “حجم الأضرار في بعض المناطق كبير”.، موضحا أن أوكلاند شهدت هذه الأيام “أكثر الأمطار غزارة في تاريخها” الحديث أمس الجمعة.

وعثرت الشرطة على جثتي رجلين في الضاحية الشمالية للمدينة، فيما قضى ثالث في سيول جرفت منزلا قرب وسط المدينة. وفقد رابع في سيول جنوب أوكلاند.

وتسببت الأحوال الجوية في إغلاق مؤقت لمطار المدينة، وهو الأكبر في البلاد. ووصل مستوى المياه في بعض مبانيه إلى مستوى الكاحل.

وأعيد فتح المطار أمام الرحلات الداخلية، ومن غير المتوقع استئناف الرحلات الدولية.

وألغيت حفلة لإلتون جون يومي الجمعة والسبت في ملعب ماونت سمارت في أوكلاند حرصا على سلامة الجماهير.

وانحسرت المياه إلى حد كبير بعد ظهر السبت بعد أن حولت الشوارع إلى أنهار في اليوم السابق،

لكن الأرصاد توقعت مزيدا من الأمطار وحث هبكينز المواطنين على البقاء في منازلهم.