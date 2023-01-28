21 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 32 خلال 24 ساعة

الرياض- البلاد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، احصائية كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، كاشفة عن تسجيل 21 حالة إصابة جديدة بالفيروس، بانخفاض 14 حالة عن المسجل أمس، ليصبح الإجمالي 827,828، وتسجيل 32 حالة تعافٍ جديدة، بارتفاع حالة واحدة عن المسجل أمس، ليصبح الإجمالي 815,418، ونوهت “الصحة” إلى أنه تم تسجيل حالتي وفاة، مقابل حالة واحدة أمس، ليرتفع إجمالي الوفيات بـ”كوفيد 19″ إلى 9,568حالة وفاة، وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة 2,855 حالة.

نصائح

– احصل على التطعيم والتزم بالإرشادات المحلية بشأنه.

– حافظ على مسافة متر واحد على الأقل من الآخرين، حتى لو لم تظهر عليهم أعراض المرض، وتجنّب الحشود والمخالطة اللصيقة.

– ارتدِ كمامة مناسبة عندما يتعذّر عليك تطبيـق تدابيــر التباعد البدني وعندما تكون في مكان سيّئ التهوية.

– نظّف يديك بانتظام باستخدام مطهر اليدين الكحولي أو اغسلهما بالماء والصابون.

– غطِ فمك وأنفك بثني المرفق أو بمنديل ورقي عند السعال أو العطس، وتخلّص من المنديل الورقي المستعمل على الفور ونظّف يديك بانتظام.

– إذا ظهرت عليك أعراض كوفيد-19 أو أظهرت نتائج الاختبار إصابتك به، فاعزل نفسك عن الآخرين حتى تتعافى من المرض.

ويعتبر الأشخاص الأكثر خطورة للإصابة الشديدة بالفيروس من هم أكبر من 65 عامًا أو لديهم أمراض مزمنة أو لديهم صعوبات تنفسية.