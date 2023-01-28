الثقافية

ركن التراث يستهوي زوار مهرجان عسل جازان.. تعرف على محتوياته

صحيفة البلادaccess_time7 / رجب / 1444 هـ      28 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – واس

يعرض ركن التراث ؛ أحد فعاليات مهرجان عسل جازان الثامن ، قطعًا وأدوات تراثية تعود لنحو 100 عام ، استهوت زوار المهرجان ، المقام حاليا بساحة المركز الحضاري بمحافظة العيدابي.

ويطالع الزوار محتويات الركن الذي يضم عملات قديمة وملبوسات شعبية وأدوات زراعية وأسلحة قديمة ، إلى جانب الأواني الفخارية والحجرية التراثية ، فيما تمارس حرفيات متخصصات حرفًا يدوية أمام الزوار منها الخوص ودباغة الجلود والمشغولات اليدوية الأخرى ، حيث يُتاح للزوار شراء أنواع مختلفة من المشغولات اليدوية التراثية .

ويسعى الركن للتعريف بما تزخر به المنطقة من تنوع تراثي وثقافي ، وتعريف الأجيال بأنماط الحياة القديمة في المنطقة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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