ركن التراث يستهوي زوار مهرجان عسل جازان.. تعرف على محتوياته

البلاد – واس

يعرض ركن التراث ؛ أحد فعاليات مهرجان عسل جازان الثامن ، قطعًا وأدوات تراثية تعود لنحو 100 عام ، استهوت زوار المهرجان ، المقام حاليا بساحة المركز الحضاري بمحافظة العيدابي.

ويطالع الزوار محتويات الركن الذي يضم عملات قديمة وملبوسات شعبية وأدوات زراعية وأسلحة قديمة ، إلى جانب الأواني الفخارية والحجرية التراثية ، فيما تمارس حرفيات متخصصات حرفًا يدوية أمام الزوار منها الخوص ودباغة الجلود والمشغولات اليدوية الأخرى ، حيث يُتاح للزوار شراء أنواع مختلفة من المشغولات اليدوية التراثية .

ويسعى الركن للتعريف بما تزخر به المنطقة من تنوع تراثي وثقافي ، وتعريف الأجيال بأنماط الحياة القديمة في المنطقة.