غدًا.. دورة تأهيلية في علم أصول الفقه بالمسجد الحرام

البلاد- متابعات

تنطلق غدًا الأحد بالمسجد الحرام دورة تأهيلية في علم أصول الفقه، برعاية الرئيس العام لشؤون لمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، تحت عنوان “التحصين من الأفكار الهدامة وتعزيز التسامح وتفعيل المعايير الصحيحة” ضمن برنامج “صناعة الأصولي 2”.

وبرنامج “صناعة الأصولي”، أحد البرامج المهمة للعلوم الفقهية الشرعية، الذي تبناه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام عمليًّا وعلميًّا وبحثيًّا ومبادرات وتنفيذًا، بهدف إعداد نماذج من الأصوليين الذين يحسنون التعامل مع الأدلة الإجمالية الشرعية بنفس شمولي، وأدوات معاصرة وفق رؤية معتدلة.

ويتمثل المشروع في خمس دورات مركزة؛ وهي الجدل الأصولي، أصول فقه الحنفية، علاقة علم أصول الفقه بغيره من العلوم، مقدمة في دلالات الألفاظ، علم أصول الفقه وأثره في تنمية الملكة الفكرية الصحيحة.

ويهدف البرنامج في مخرجاته إلى صناعة أصولي واسع الاطلاع على مذاهب وقواعد وضوابط الأصوليين، ذي نظرة شمولية وأدوات معاصرة، والمرجعية في الرسوخ العلمي في أصول الفقه بمختلف مدارسه، وضبط قواعده وضوابطه، والتمرس على توظيف تطبيقاته على المسائل المعاصرة.

وأصدرت الرئاسة العامة كتاب (صناعة الأصولي)، من إعداد الشيخ السديس، وهو كتابٌ يؤسِّس لتمكين طلبة العلم في فن أصول الفقه، ويحتوي بين طياته على تعريف مفهوم صناعة الأصولي، وأهميتها، وضوابطها، ومهاراتها، وآثارها، والعديد من المواضيع التي تشرح صناعة الأصولي الذي يعد من أهم العلوم الشرعية والبدء به من أساسه في توضيحه وتسهيله على المتعلمين عمومًا، وطلبة العلم الشرعي خصوصًا.