القبض على مواطن ومقيم بحوزتهما 155 كيلو جراما من القات

البلاد- متابعات

ألقت دوريات شرطة محافظة فيفا بمنطقة جازان القبض على مواطن ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية بحوزتهما 155 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر مخبأة داخل مركبة المواطن.

وأوضحت أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

يشار إلى أن عقوبة كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن المملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.