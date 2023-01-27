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القبض على مواطن ومقيم بحوزتهما 155 كيلو جراما من القات

صحيفة البلادaccess_time6 / رجب / 1444 هـ      27 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- متابعات

ألقت دوريات شرطة محافظة فيفا بمنطقة جازان القبض على مواطن ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية بحوزتهما 155 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر مخبأة داخل مركبة المواطن.

وأوضحت أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

يشار إلى أن عقوبة كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن المملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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