لجنة المسابقات تعدل مواعيد مباريات في دوري “روشن”

البلاد- متابعات

أعلنت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، اليوم الجمعة، تعديل توقيت انطلاقة 16 مباراة منها 15 بين الجولتين “15 و21″، إضافة إلى مواجهة في الجولة 23 من منافسات دوري روشن السعودي.

وقررت اللجنة نقل أربع مباريات لفريق ضمك الأول لكرة القدم خلال الجولات 16 و19 و21 و23 على ملعبه في خميس مشيط,

وطال تعديل التوقيت 3 مواجهات في الجولة الـ15، أبرزها مباراة الطائي والاتحاد على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية، الخميس المقبل، التي تقرر أن تلعب عند الساعة الرابعة مساء بدلاً عن السادسة مساء.

وشملت التعديلات 5 مباريات في الجولة الـ16، ولقاء وحيداً في الجولة 17، و4 ضمن الجولة الـ18 منها مباراة ضمك والنصر في الـ25 من فبراير المقبل على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة، حيث ستلعب في الرابعة مساءً بدلاً من السادسة مساءً. كما تضمنت المواعيد الجديدة أربعة لقاءات في الجولات 19 و20 و21 و23.