اليابان تفرض حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا .. تعرف عليها

البلاد – وكالات

أعلنت وزارة الخارجية اليابانية، اليوم الجمعة، إن حكومة بلادها قررت فرض عقوبات شخصية بما في ذلك تجميد الأصول إن وجدت، ضد 36 فردًا و3 مؤسسات من روسيا.

وتضمنت قائمة العقوبات الفردية، التي نشرتها الخارجية اليابانية، النائب الأول لرئيس الوزراء أندريه بيلوأوسوف، ونائب رئيس الوزراء دميتري تشيرنيشينكو، ووزير العدل قسطنطين تشويتشينكو، ونائب وزير الدفاع ميخائيل ميزينتسيف ورئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية إيلا بامفيلوفا.

وضمت القائمة كذلك الفيلسوف ألكسندر دوجين، ومدراء بعض الشركات الروسية.

وفرضت الحكومة اليابانية عقوبات على مسؤولين وشخصيات اجتماعية من القرم وجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.

وفي حزمة عقوباتها الجديدة، منعت الحكومة اليابانية تصدير المواد المشعة واللقاحات والأجهزة الطبية والروبوتات إلى روسيا.

وشمل حظر التصدير أيضا معدات للمنشآت النووية وللتنقيب عن النفط والغاز، وكذلك بعض المواد الكيميائية، بما في ذلك الغاز المسيل للدموع، ومسحوق لمسح بصمات الأصابع. وتضم العقوبات أيضًا الأجهزة المخصصة للكشف عن المتفجرات والمولدات المحمولة، وآلات لحام بالليزر.

وبشكل إجمالي، تحتوي القائمة الجديدة، على أكثر من 80 تسمية، وستصبح هذه الإجراءات سارية المفعول في 3 فبراير.