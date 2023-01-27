الرياضة المصادقة على اختيار لمياء بن بهيان عضواً في المكتب التنفيذي لاتحاد غرب آسيا

الرياض- البلاد صادق المكتب التنفيذي لاتحاد غرب آسيا لكرة القدم، على اختيار عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم المشرف العام على إدارة كرة القدم النسائية لمياء بنت إبراهيم بن بهيان، عضوًا في اللجنة التنفيذية لاتحاد غرب آسيا للدورة الجديدة. وجاء اختيار لمياء بنت إبراهيم بن بهيان للمقعد النسائي في اللجنة التنفيذية لاتحاد غرب آسيا، وذلك خلال الجمعية العمومية التي عُقدت اليوم بالعاصمة الأردنية عمان. وتستمر الدورة الجديدة للجنة التنفيذية لاتحاد غرب آسيا حتى عام 2027.