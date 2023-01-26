ترامب بعد إعلان عودته لـ”فيسبوك”: لا ينبغي حظر الرؤساء

البلاد – متابعات

أعلنت شركة ميتا، أنها ستعيد قريباً تفعيل حسابي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، على “فيسبوك” و”إنستغرام” وفق “قواعد حماية جديدة”، بعد عامين من حظره في أعقاب اعتداء أنصاره عام 2021 على مبنى الكابيتول.

وقال بيان صادر عن نيك كليغ رئيس “ميتا” للشؤون الدولية: “سنعيد تفعيل حسابي السيد ترمب على فيسبوك وإنستغرام في الأسابيع المقبلة”، مشيراً إلى أن إعادة الحسابين ستترافق مع “قواعد حماية جديدة لمنع تكرار المخالفات”.

وفي معرض رده على إعلان شركة ميتا رفع الحظر المفروض عليه في فيسبوك وإنستغرام؛ اعتبر ترمب، أنه “لا ينبغي منع أي رئيس مجدداً من النشر على وسائل التواصل الاجتماعي”.

وقال ترمب على موقعه «تروث سوشال»، إن “فيسبوك الذي خسر مليارات الدولارات من قيمته منذ حظر رئيسكم المفضل، الذي هو أنا، أعلن أنه سيعيد تفعيل حسابي”.

وأضاف: “شيء من هذا القبيل يجب ألا يحصل مجدداً لرئيس خلال ولايته، أو أي شخص آخر لا يستحق العقاب”.