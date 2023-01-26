تراجع الوفيات اليومية بكورونا في الصين بنسبة 80%

البلاد- متابعات

أعلنت السلطات الصينية، صباح اليوم الخميس، عن تراجع الوفيات اليومية، بسبب فيروس كورونا بنحو 80%.

واجتاحت أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان موجة إصابات واسعة النطاق بفيروس كورونا منذ أن أوقفت بكين بشكل مفاجئ سياستها صفر كوفيد وما تشمله من إجراءات صارمة.

وفي ديسمبر الماضي، تخلت بكين فجأة، عن بعض أكثر قيود مكافحة «كوفيد-19» صرامة، وهي قيود تسببت في ضغوط بالغة على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ويُعتقد أن أرقام بكين تمثل فقط جزءاً بسيطاً من الحقيقة، بالنظر إلى التعريف الصيني الضيق للوفاة الناتجة عن الإصابة بكوفيد، إضافة إلى التقديرات الرسمية حول إصابة أعداد كبيرة من السكان.

وأفاد المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها الأسبوع الماضي عن وفاة قرابة 13 ألف شخص بين 13 و19 يناير الجاري، بسبب أمراض مرتبطة بكوفيد، بعد إعلان سابق عن وفاة نحو 60 ألف شخص في المستشفيات جراء الفيروس خلال شهر.

وقال بيان للمركز الصيني للأمراض الأربعاء إن 896 شخصا توفوا بسبب الفيروس في المستشفيات الاثنين، أي بانخفاض 79 بالمئة مقارنة بأعداد 4 يناير.

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن تحديث إرشاداتها حول ارتداء الأقنعة وعلاجات “كوفيد – 19” والإدارة السريرية كجزء من عملية مستمرة لتطوير المبادئ التوجيهية، تتم من قبل مجموعة من الخبراء الدوليين الذين يأخذون بعين الاعتبار أحدث الأدلة المتاحة وتطور الوضع الوبائي.

وأوصت منظمة الصحة في بيان سابق لها، باستخدام الأقنعة بغض النظر عن الوضع الوبائي المحلي، نظرًا إلى الانتشار الحالي “لكوفيد- 19” على مستوى العالم، خلال التواجد في مكان مزدحم أو مغلق أو ضعيف التهوية، وكذلك عندما يكون الشخص معرضًا لخطر الإصابة بالمرض الشديد، مع الأخذ في الاعتبار مستويات الاستشفاء واكتظاظ المستشفيات.

فيما سجلت كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، 35.096 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 30 مليوناً و75 ألفاً و652، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وبحسب الوكالة سجلت البلاد أيضاً 26 حالة وفاة، لتبلغ حصيلة الوفيات 33 ألفاً و296.