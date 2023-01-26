5 سنوات وغرامة 5 ملايين.. عقوبة إساءة استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية

البلاد- متابعات

شددت النيابة العامة على أن الحماية الجزائية تقتضي منع الاحتيال أو إساءة الاستخدام في التعاملات والتوقيعات الإلكترونية بأي شكل من الأشكال، وصون المصالح المترتبة في هذا الشأن.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على تويتر: يُحظر استغلال مقدم خدمات التصديق المعلومات التي جمعها عن طالب الشهادة لأغراض أخرى خارج إطار أنشطة التصديق دون موافقة كتابية أو إلكترونية من صاحبها.

وأضافت: يُعاقب من يخالف ذلك بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال مع مصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة، ونشر الحكم المقضي به على نفقة المحكوم عليه بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.