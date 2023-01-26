المحليات

5 سنوات وغرامة 5 ملايين.. عقوبة إساءة استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية

صحيفة البلادaccess_time5 / رجب / 1444 هـ      26 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- متابعات

شددت النيابة العامة على أن الحماية الجزائية تقتضي منع الاحتيال أو إساءة الاستخدام في التعاملات والتوقيعات الإلكترونية بأي شكل من الأشكال، وصون المصالح المترتبة في هذا الشأن.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على تويتر: يُحظر استغلال مقدم خدمات التصديق المعلومات التي جمعها عن طالب الشهادة لأغراض أخرى خارج إطار أنشطة التصديق دون موافقة كتابية أو إلكترونية من صاحبها.

وأضافت: يُعاقب من يخالف ذلك بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال مع مصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة، ونشر الحكم المقضي به على نفقة المحكوم عليه بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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