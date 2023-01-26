الشرطة الأمريكية تبحث عن قاتلة مبتعث سعودي.. وترجيح دافع السرقة

البلاد- متابعات

رصدت الشرطة الأمريكية مكافأة قدرها 20,000 دولار مقابل الإدلاء بمعلومات تؤدي إلى اعتقال متهمة بقتل مبتعث سعودي.

ونقلت صحيفة “سي بي إس” الأمريكية، الخميس، عن الشرطة قولها، إن سيدة من جورجيا تدعى “ماري رودريجز – 19 سنة” مطلوبة في حادث طعن مميت لمبتعث سعودي ” ا ال25 عامًا” في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية، فيما تكثف الشرطة جهودها للعثور على المرأة.

ووفقا للشرطة، تم العثور على جثة المبتعث يوم الاثنين 23 يناير الجاري مصابًا بطعنة بالرقبة في الطابق الثالث من المبنى الذي يقطن فيه.

ولم تذكر الشرطة دواعي الحادثة أو ما إذا كانت المشتبه بها على معرفة بالضحية، وحثت كل من لديه معلومات على الاتصال بالشرطة.

وأشار بعض مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي أن الطالب المبتعث تبقى له مدة شهرين للتخرج والعودة، وكان يستعد لإنهاء رحلة الابتعاث، ورغب ببيع بعض الأثاث وعمد إلى عرض إعلانه على شبكة “فيسبوك”، وعند قدوم أشخاص لشراء الأثاث اعتدوا عليه بالطعن وسرقوا الأموال التي بحوزته.