4273 شخصًا.. الصين تكشف عن يوم ذروة وفيات كورونا

البلاد- وكالات

أعلنت الصين، اليوم الأربعاء، أن 4273 شخصا توفوا يوم 4 يناير الجاري في مستشفيات في الصين بسبب فيروس كورونا، وهو يوم وصلت الإصابات ذروتها في البلاد.

وعلى موقعه الإلكتروني، قال مركز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها في الصين إن: “ذروة عدد الوفيات اليومية الناجمة عن الإصابة ب‍فيروس كورونا في المستشفيات، حدثت في الرابع من يناير، عندما توفي 4273 شخصًا، ثم انخفض العدد تدريجيا، وفي 23 يناير، انخفض الرقم إلى 896 شخصا، وهو أقل بنسبة 79% مما كان عليه خلال الذروة”

يُشار في هذا الصدد، أن دول غربية عدة بينها الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا، فرضت قيودا على القادمين من الصين، بسبب الوضع الوبائي “غير الواضح” هناك.

واتخذت الصين في الآونة الأخيرة، سلسلة قرارات تشير إلى تخليها عن سياستها الحازمة للتصدي لجائحة كورونا، حيث أعلنت الإدارة العامة للجمارك الصينية، في 28 ديسمبر الماضي، أن الصين تعتزم إلغاء اختبار فحص كورونا للمسافرين الوافدين إليها، اعتبارا من 8 يناير الجاري.