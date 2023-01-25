الدولية

4273 شخصًا.. الصين تكشف عن يوم ذروة وفيات كورونا

صحيفة البلادaccess_time4 / رجب / 1444 هـ      25 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- وكالات

أعلنت الصين، اليوم الأربعاء، أن 4273 شخصا توفوا يوم 4 يناير الجاري في مستشفيات في الصين بسبب فيروس كورونا، وهو يوم وصلت الإصابات ذروتها في البلاد.

وعلى موقعه الإلكتروني، قال مركز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها في الصين إن: “ذروة عدد الوفيات اليومية الناجمة عن الإصابة ب‍فيروس كورونا في المستشفيات، حدثت في الرابع من يناير، عندما توفي 4273 شخصًا، ثم انخفض العدد تدريجيا، وفي 23 يناير، انخفض الرقم إلى 896 شخصا، وهو أقل بنسبة 79% مما كان عليه خلال الذروة”

يُشار في هذا الصدد، أن دول غربية عدة بينها الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا، فرضت قيودا على القادمين من الصين، بسبب الوضع الوبائي “غير الواضح” هناك.

واتخذت الصين في الآونة الأخيرة، سلسلة قرارات تشير إلى تخليها عن سياستها الحازمة للتصدي لجائحة كورونا، حيث أعلنت الإدارة العامة للجمارك الصينية، في 28 ديسمبر الماضي، أن الصين تعتزم إلغاء اختبار فحص كورونا للمسافرين الوافدين إليها، اعتبارا من 8 يناير الجاري.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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