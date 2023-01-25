الرياضة الفتح يتعاقد مع الأسباني كريستيان تيلو حتى 2024

الدمام- البلاد

أتمت إدارة نادي الفتح برئاسة المهندس سعد العفالق إجراءات التعاقد مع الأسباني كريستيان تيلو لاعب نادي برشلونة سابقًا، بعقد يمتد إلى عام 2024م. ويعتبر تيلو من اللاعبين المميزين، ويلعب في مركز الجناح الأيسر، وقد خاض عدة تجارب مع العديد من الأندية إلى جانب برشلونة الذي انتقل إليه من إسبانيول، حيث لعب لبورتو البرتغالي وفيورنتينا الإيطالي وريال بيتيس الإسباني.