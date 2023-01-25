انقطاع مفاجئ في “Teams” و”Outlook”.. ومايكروسوفت تحقق

البلاد- متابعات

قالت شركة «مايكروسوفت»، اليوم الأربعاء، إنها تحقق في انقطاع الخدمة بشكل مفاجئ في خدمات الموقع المتعددة، بما في ذلك Teams وOutlook.، الأمر الذي ترك آلاف المستخدمين في الهند وغيرها من البلدان غير قادرين على الوصول للخدمات.

وأظهر موقع Downdetector.com، الذي يتتبع حالات الانقطاع من خلال مجموعة من المصادر بما في ذلك تقارير المستخدمين، أن هناك أكثر من 3700 حالة ترتبط بأشخاص يبلِّغون عن مشكلات مع «مايكروسوفت تيمز» في الهند وحدها.

وتزايدت بلاغات التعطل أيضا في أستراليا وبريطانيا والإمارات. وقالت مايكروسوفت في تغريدة على “تويتر”: “حددنا مشكلة محتملة في الشبكة”، مضيفة أنها تعمل على تحديد الخطوات التالية لحل المشكلة.

وأثناء انقطاع الخدمة، لم يتمكن معظم المستخدمين من تبادل الرسائل أو الانضمام إلى المكالمات أو استخدام أي من ميزات تطبيق تيمز.

وانتقل الكثيرون إلى “تويتر” لمشاركة التطورات بشأن تعطل الخدمة، حيث جرى تداول وسم (مايكروسوفت تيمز) على نطاق واسع على موقع التواصل الاجتماعي.

ويشكل تطبيق “تيمز”، الذي يستخدمه أكثر من 280 مليون شخص على مستوى العالم، جزءا لا يتجزأ من العمليات اليومية للشركات والمدارس، التي تستخدمه لإجراء مكالمات وجدولة الاجتماعات وتنظيم سير عملها.