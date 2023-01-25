الأخيره

إحباط محاولة تهريب 4,091,250 قرصًا من مادة الإمفيتامين

صحيفة البلادaccess_time4 / رجب / 1444 هـ      25 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب (4,091,250) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، وذلك بالتعاون مع الجهاز النظير في دولة قطر، والتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي، حيث تم ضبطها مخبأة في شحنة أعلاف ماشية، والقبض على مستقبليها بمنطقة الرياض، وهما مقيمان من الجنسيتين المصرية والأردنية، وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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