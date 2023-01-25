الصراصير تغزو تويتر

البلاد – متابعات

الأخبار السيئة لا تأتي فرادي، حيث كشف موقع “بيزنس انسايدر”، إن مكتب توتير في مدينة نيويورك، شهد غزوا من جانب الصراصير، في أماكن استبدال الملابس والحمامات بحسب مصادر من داخل المكتب.

وحاولت بيزنس انسايدر التواصل مع ممثل عن المكتب، وهو مالك المبنى الذي يحتضنه للحصول على تعليق غير أنه رفض.

وتفاقمت مشكلات توتير منذ استحوذ الملياردير إيلون ماسك، وآخرها دعاوي قضائية رفعها مالكو العقارات ضد الشركة لتخلفها عن دفع إيجارات المقر الرئيسي في سان فرانسيسكو ومكاتبها البريطانية.

وقال صاحب مقر الشركة وسط لندن، إنه سيقاضي الشركة بشأن ديون الإيجار.

ومنذ تولى ماسك إدارة تويتر، اتبع سياسة صارمة لخفض التكاليف ، وسبق أن واجهت الشركة بالفعل دعوى قضائية هذا الشهر لتخلفها عن دفع إيجار مكتب آخر في سان فرانسيسكو.

ويقاضي مالك المقر الرئيسي لتويتر في سان فرانسيسكو، الشركة بعد أن فشلت في دفع الإيجار الشهري الأخير، وفقا للوثائق المقدمة إلى المحكمة العليا في كاليفورنيا.

قالت شركة (سري ناين ماركت سكوير) المالكة إن توتير انتهك عقد الإيجار بعدم دفع الإيجار الشهري والإيجار الإضافي، لشهر يناير البالغ 3.4 مليون دولار.

وفي بريطانيا، بدأت شركة (كراون ستيت) العقارية إجراءات قضائية ضد توتير بعد أن تخلفت عن دفع إيجار مكاتبها بالقرب من ساحة بيكاديلي وسط لندن.