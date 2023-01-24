بعد اجتيازه الكشف الطبي.. أوجوستين روسي جاهز للمشاركة مع النصر

جدة- البلاد

اجتاز حارس المرمى الأرجنتيني أوجوستين روسي الفحوصات الطبية، اليوم الثلاثاء تمهيدًا للانضمام رسمياً لنادي النصر، وبداية مشواره مع الفريق.

وكان أوجوستين قد وصل إلى العاصمة الرياض، أمس الاثنين لإتمام إجراءات التعاقد مع نادي النصر قادماً من نادي بوكا جونيورز بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم.

ودافع روسّي (27 عاماً) عن ألوان بوكا جونيورز منذ 2017، وقد أعاره إلى أنتوفاغاستا التشيلي ولانوس في 2019 و2020.

ويأتي تعاقد النصر مع روسي، بطل الدوري الأرجنتيني ثلاث مرات مع بوكا، بعد إصابة حارسه الكولومبي دافيد أوسبينا، وغيابه عن الملاعب لمدة قد تزيد عن شهرين

.