المحليات

ضبط أكثر من 21 ألف مستلزم طبي في مستودع مخالف بالدمام

صحيفة البلادaccess_time3 / رجب / 1444 هـ      24 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام : البلاد

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستودعًا في مدينة الدمام يخزّن مستلزمات طبية دون الحصول على ترخيص، إضافةً إلى عدم التزامه باشتراطات التخزين.

ورصدت “الغذاء والدواء” في المستودع المخالف (21362 مستلزمًا طبيًا) مخزنة في ظروف “غير مناسبة”، وأغلقته احترازيًا، واستدعت القائمين عليه لاستكمال الإجراءات النظامية حيالهم، وتطبيق اللوائح الخاصة بالأجهزة و المستلزمات الطبية.

وتنفّذ “الغذاء والدواء” حملات رقابية وجولات تفتيشية دورية على المنشآت الخاضعة لإشرافها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف التحقق من التزامها بمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات المعتمدة، كما تتخذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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