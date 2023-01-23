الشورى يقر اتفاقية تعاون مع الصين لتعليم اللغة الصينية

البلاد- متابعات

صوت مجلس الشورى اليوم الإثنين في جلسته العادية السابعة عشرة بالموافقة على مشروع مذكرة تعاون بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في جمهورية الصين الشعبية لتعليم اللغة الصينية.

وقدمت لجنة التعليم والبحث العلمي تقريرها إلى المجلس بشأن مشروع مذكرة التعاون تلته أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتورة عائشة زكري.

كما وافق المجلس خلال الجلسة على عدد من الاتفاقيات من بينها انضمام المملكة إلى اتفاقية لحماية منتجي الفونوغرامات من استنساخ فونوغراماتهم دون تصريح، ومذكرة تفاهم بين جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في المملكة العربية السعودية، والقيادة العامة لقوة دفاع البحرين في مملكة البحرين في مجال الخدمات الاكاديمية والطبية والتدريبية والبحثية، وعلى مشروعي اتفاقيتين للتعاون الأمني، ومجال قدوم الحجاج بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية.

وأصدر المجلس أيضًا موافقته على مشروع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، ومكتب المدعي العام في جمهورية طاجيكستان في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال والجرائم ذات الصلة، وعلى مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، ومكتب النائب العام ووزارة العدل في جمهورية جامبيا، وعلى مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية، ووزارة الإعلام والثقافة في دولة الكويت للتعاون في مجال السياحة.