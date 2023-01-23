بعد توقف لأكثر من عام  .. قاضى التحقيق في انفجار مرفأ بيروت يستأنف عمله

البلاد – وكالات

قالت وسائل إعلام لبنانية، نقلا عن مصادر قضائية، اليوم الاثنين، إن قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت استأنف عمله بعد تجميد التحقيق لأكثر من عام.

وكان قد أصدر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بيانا اليوم بشأن “مرفأ بيروت” وأوضح البيان أنه في زمن الصخب السياسي والمزايدات المعروفة وتعميم نهج اللا منطق على كل المستويات، يعمد بعض الإعلام الى استغلال دماء ضحايا انفجار مرفأ بيروت ومعاناة ذويهم لتوجيه سهامه البغيضة باتجاه دولة رئيس الحكومة” بحسب الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء اللبناني على تويتر.

وأوضح البيان أن دولة الرئيس اجتمع أكثر من مرة مع ذوي ضحايا انفجار مرفأ بيروت ويعتبر قضيتهم قضية حق يجب أن تستكمل بالطرق القانونية المطلوبة لتصل الى خواتيمها في إحقاق الحق والعدالة للجميع والاقتصاص من المسؤولين عن هذه الجريمة الخطيرة التي هزت وجدان الجميع.

وأكد البيان أن دولة الرئيس، الذي يحترم فصل السلطات والمؤسسات، واستقلالية القضاء، لن يسمح لنفسه ايا تكن الاعتبارات بالتدخل في أي إمر قضائي، وهو الذي قدّم نموذجا شخصيا في الامتثال لسلطة القضاء، في زمن الفجور الاعلامى، مشيرا إلى أن قضية توقيف السيد وليم نون، فان دولة الرئيس اجرى الاتصالات اللازمة في حدود صلاحياته وقناعاته، بعيدا عن المزايدات الاعلامية البغيضة، وهذا الامر يعلمه أصحاب الشأن حصرا.