المصائب لا تأتى فرادى .. الأخبار السيئة تتوالى لموظفي جوجل

البلاد – متابعات

يبدو أنّ المصائب حين تأتي فهي لا تأتي فرادى، فالأخبار السيئة لموظفي جوجل الذين تم تسريحم لا تقف فقط على فقد وظائفهم، بل زادت بالنسبة بعضهم الذين كانوا يأملون في الحصول الـ “جرين كارد”، الإقامة الدائمة بالولايات المتحدة الامريكية. فبحسب ما ورد أوقفت الشركة مؤقتًا إدارة المراجعة الإلكترونية لبرامجها (PERM)، وهي خطوة أساسية في الحصول على البطاقة الخضراء التي يرعاها صاحب العمل.

ويعد PERM هو تطبيق للحصول على شهادة من وزارة العمل (DOL) لوظيفة معينة في مكان معين في وقت محدد، كما يُعد طلب PERM خطوة أولى حاسمة في عملية البطاقة الخضراء (الإقامة الدائمة)، وتتطلب العملية من الشركات إثبات أنه لا يوجد عمال أمريكيون مؤهلون متاحون لهذا الدور المحدد ومع تسريح العمال على نطاق واسع في الولايات المتحدة قد لا يكون هذا سهلاً لشركات التكنولوجيا.