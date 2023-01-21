مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل مساهماته الإنسانية في حجة والحديدة باليمن

البلاد – متابعات

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة تقديم يد العون والمساندة للتخفيف من معاناة الأشقاء في اليمن، وتنوعت مساهمات المركز الإنسانية خلال أسبوع؛ بين خدمات طبية وتطوير للبنية التحتية:

قدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة خدماته العلاجية لـ 2.571 مستفيدا خلال الفترة من 28 ديسمبر 2022 حتى 3 يناير 2023م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية .

وراجع عيادة الطوارئ 472 شخصا، وعيادة الباطنية 193 مستفيدا، وعيادة الوبائيات 508 مرضى، وقُدمت خدمات العزل لـ 10 أشخاص، واستفاد من قسم المختبر 230 مريضا، كما تم صرف الأدوية لـ 1.158 فردا .

وفي الخدمات المساندة استفاد 428 شخصا من قسم الملاحظة، في حين جرى تنفيذ 3 أنشطة للتخلص من النفايات .

وقدمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية خدماتها العلاجية لـ 5.103 مستفيدين خلال الفترة من 28 ديسمبر 2022 حتى 3 يناير 2023م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية .

وراجع عيادة الطوارئ 553 مستفيدا، وعيادة الباطنية 311 مستفيدا، وعيادة الصحة الإنجابية 120 مستفيدا، وقسم الجراحة والتضميد 62 مستفيدا، وعيادة المصابين بالأوبئة 395 مريضا، وعيادة الإحالة الطبية مريضان، وعيادة الأطفال 311 طفلا، وقسم التوليد 4 مرضى، فيما صُرفت الأدوية لـ 1.207 مرضى، واستفاد من قسم الأشعة 74 شخصا، وأجريت 308 فحوص مخبرية، فيما راجع قسم التوعية والتثقيف 1.756 مراجعا .

وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 611 فردا، وقسم نقل الدم 5 مستفيدين، فيما جرى تنفيذ 3 أنشطة للتخلص من النفايات .

وواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة .

وجرى خلال الفترة من 28 ديسمبر 2022 حتى 3 يناير 2023م، ضخ 395,500 لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 381,500 لتر من مياه الاستخدام المنزلي، وتنفيذ 25 نقلة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، إلى جانب إجراء 32 تجفيف لمياه الصرف الصحي، حيث يستفيد من تلك الخدمات 9,800 فرد .