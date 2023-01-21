بلومبرج: الاقتصاد الأمريكي ينكمش حتى متنصف العام

البلاد – وكالات

يتوقع المحللون، أن ينكمش النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة على مدى ربعين متتاليين في منتصف هذا العام، حيث إن الارتفاعات الحادة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي تتدفق على نطاق أوسع عبر الاقتصاد الأمريكي.

وفقًا لمسح أجرته بلومبرج على 73 اقتصاديًا تم إجراؤه في الفترة من 13 إلى 18 يناير، من المتوقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 0.6% على أساس سنوي في الربع الثاني، و0.3% في الربع الثالث مع ركود الأنفاق الاستهلاكي، وتراجع الاستثمار في الأعمال، وضعف الإنتاج الصناعي في الاقتصاد الأمريكي.وقدر المحللون احتمال حدوث ركود خلال العام المقبل بنسبة 65%.

يقول جيمس نايتلي، كبير الاقتصاديين الدوليين في “آي إن جي جروب”: “تتصاعد المخاوف بشأن الركود في الولايات المتحدة مع استمرار الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة… في ظل اتخاذ المزيد من الشركات موقفًا دفاعيًا… نتوقع تقليص خطط التوظيف والاستثمار بشكل حاد”.

يتوقع خبراء اقتصاديون أن يرتفع معدل البطالة من أدنى مستوى له في خمسة عقود عند 3.5% إلى ما يقرب من 5% بحلول نهاية العام، حيث تقوم الشركات بتخفيض عدد الموظفين للسيطرة على التكاليف.

ومن المتوقع أن تنخفض الوظائف بمقدار 45 ألف وظيفة شهريًا في المتوسط في الربع الثاني، ثم بمقدار 104 ألف في الإطار الزمني من يوليو إلى سبتمبر.