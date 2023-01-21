شاهد.. قمّة ليفربول وتشيلسي تنتهي بالتعادل

تعادل ليفربول وتشيلسي سلبًا 0-0 السبت، ضمن مباريات المرحلة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.



وواصل الفريقان نتائجهما المخيبة مؤخّرًا، بعد أن استقر ليفربول في الترتيب الـ8 وتشيلسي في الترتيب الـ10 بنفس الرصيد (29 نقطة).



أقيمت المباراة في ملعب “أنفيلد” معقل ليفربول وسط حضور جماهيري بلغ 55 ألف مشجّع، وبإدارة تحكيمية من الإنجليزي مايكل أوليفر.



سجل تشيلسي في الدقيقة الثالثة عبر المهاجم الألماني كاي هافرتز، لكن الحكم أوليفر ألغى الهدف بعد العودة للـ”VAR” لوجود تسلل.



وسجّل الأوكراني ميخايلو مودريك (22 عامًا) حضوره الأول بقميص تشيلسي، بعد أن وفد هذا الأسبوع من شاختار مقابل 100 مليون يورو.



في حين اعتبرت المباراة أمام تشيلسي رقم “1000” في مسيرة المدرب الألماني لليفربول يورغن كلوب، التي بدأت قبل 22 عامًا من الآن.

شاهد ملخص مباراة ليفربول وتشيلسي