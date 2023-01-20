الرياضة

شاهد.. التعاون والشباب.. تعادل بطعم الخسارة

صحيفة البلادaccess_time28 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ      20 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي
تصوير- عبدالرحمن الخزيم
سيطر التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على لقاء التعاون وضيفه الشباب، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة مساء اليوم الجمعة، ضِمن منافسات الجولة الـ 14 بدوري روشن.

سيطر الشباب على معظم مجريات الشوط الأول ونجح في تسجيل هدفه عن طريق اللاعب متعب الحربي في الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني، قدم التعاون أداء مغايرًا وشكل خطورة على مرمى الشباب حتى تمكن لاعبه ألفارو ميدران من إدراك التعادل لسكري القصيم في الدقيقة 75، مستغلاً عرضية من الجانب الأيسر من توامبا حولها لداخل الشباك.

وبتلك النتيجة، رفع الشباب رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري، بينما وصل التعاون إلى النقطة 27 بالمركز الخامس.

 

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.