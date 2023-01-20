شاهد.. التعاون والشباب.. تعادل بطعم الخسارة

جدة- محمود العوضي
تصوير- عبدالرحمن الخزيم
سيطر التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على لقاء التعاون وضيفه الشباب، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة مساء اليوم الجمعة، ضِمن منافسات الجولة الـ 14 بدوري روشن.
🎥 الهدف الأول للشباب
⚽️ متعب الحربي
#️⃣ #التعاون_الشباب pic.twitter.com/a1TWE8TUmG
— دوري روشن السعودي (@SPL) January 20, 2023
🎥 هدف التعادل للتعاون
⚽️ ألفارو ميدران
#️⃣ #التعاون_الشباب pic.twitter.com/iAW1Q6lNF2
— دوري روشن السعودي (@SPL) January 20, 2023
سيطر الشباب على معظم مجريات الشوط الأول ونجح في تسجيل هدفه عن طريق اللاعب متعب الحربي في الدقيقة 41.
وفي الشوط الثاني، قدم التعاون أداء مغايرًا وشكل خطورة على مرمى الشباب حتى تمكن لاعبه ألفارو ميدران من إدراك التعادل لسكري القصيم في الدقيقة 75، مستغلاً عرضية من الجانب الأيسر من توامبا حولها لداخل الشباك.
وبتلك النتيجة، رفع الشباب رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري، بينما وصل التعاون إلى النقطة 27 بالمركز الخامس.