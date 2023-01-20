انطلاق منتدى “مستقبل العقار” الاثنين.. و”النزاعات العقارية” أولوية بجدول الأعمال

البلاد – متابعات

تنطلق النسخة الثانية من منتدى “مستقبل العقار”، في مدينة الرياض، من 23 إلى 25 يناير الجاري، برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ويناقش عددًا من القضايا ذات الأهمية القصوى والمتعلقة بمنظومة العقار، منها الوسائل البديلة لفضّ النزاعات في القطاع العقاري، ومن أبرزها “الصلح والتحكيم العقاري”، والتي تعزز من مكانة العقار وأهميته وزيادة جاذبيته، وتقلل من أضرار ومخاطر المنازعات العقارية، مما يؤدي إلى استقرار منظومة العقار.

وسيتناول المنتدى، من خلال نقاشاته، عبر جلسات مكثفة وورش عمل، وبمشاركة الخبراء المختصين من داخل وخارج المملكة، أهمية الوسائل البديلة لتسوية النزاعات العقارية بدلًا من اللجوء إلى القضاء، حيث تعد الوسائل البديلة أسرع وآمن الوسائل لفض النزاعات العقارية، نسبة إلى أن فض النزاعات العقارية عبر القضاء قد تأخذ وقتًا طويلًا، وقد ترتب عليها آثار تضرّ بالمتنازعين والعقار على حد سواء، حيث تعدّ المصالحة والتحكيم من أهم الوسائل البديلة الأكثر انتشارًا وقبولًا بين العقاريين لفض النزاعات محليًا ودوليًا، وإقليميًا.

و سيناقش منتدى مستقبل العقار عبر جلسات العمل عدة محاور، هي:

– دور التمويل في تعزيز السوق العقارية.

– الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة في القطاع العقاري.

– جودة الحياة في التطوير العقاري.

– أثر التنظيمات التشريعية على قطاع العقار.

– مدن المستقبل والتنمية العمرانية.

– المدن الذكية والاستدامة.

– القدرات البشرية وتأهيلها في القطاع العقاري.

– البناء الذكي في مجال العقار.

– رفع مستوى الجودة والسلامة في تقنية البناء.

وتناقش ورش العمل عدة مواضيع وقضايا مهمة، وهي: – تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة العقارية.

– المزادات العقارية وأثرها على القطاع.

– التوطين والتحديات.

– التقييم العقاري.

– النزاعات وآلية التحكيم العقاري.

– الصندوق السياحي وأثره على قطاع العقار.

– التسويق العقاري.

– تحسين أداء المنشآت العقارية.